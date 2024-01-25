В Химках открыли репетиционный зал Московского губернского колледжа искусств

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
В Химках состоялось торжественное открытие спортивно-репетиционного зала Московского губернского колледжа искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новый спортивно-репетиционный зал соединен с учебным корпусом «Московского губернского колледжа искусств» переходом, благодаря которому студенты могут перемещаться без выхода на улицу.
Стоит отметить, что в новом корпусе смогут обучаться в конформных условия порядка 900 студентов колледжа. Кроме этого, строительство нового учебного здания было произведено за счет бюджетных средств региона.
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«В составе нового корпуса спортивный и репетиционный залы, зал для силовых тренировок и удобный переход в основное здание. Новый корпус необходим студентам не только для обязательных спортивных занятий, но и для проведения репетиций при подготовке к мероприятиям и конкурсам. <…> Площадь здания составляет 1,1 тысяч квадратных метров », — поделились в министерстве.
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Мира Полтева