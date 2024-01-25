В Химках открыли репетиционный зал Московского губернского колледжа искусств

За последние пять дне коммунальные службы подмосковных муниципалитетов выполнили более 14 тысяч задач по уборке снега, о том, где с этой работой справляются лучше, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова, сообщает пресс-служба ведомства.