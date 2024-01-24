В Чехове начали строить детскую поликлинику

«В настоящее время на строительной площадке ведутся земляные работы. Построить медицинское учреждение и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания с тремя надземными и одним подземным этажом составит 8,6 тыс. квадратных метров. В поликлинике разместят педиатрическое отделение, кабинет прививок, кабинеты врачей узких специальностей, а также комнаты здорового ребёнка и игровые уголки.
Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Здоровье».
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