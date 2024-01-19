За год 600 студентов смогли пройти практику в ЦППК

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Число принятых после практики студентов за год также выросло более чем вдвое. <…>Запуск новых диаметров, инновационные методы профподготовки и повышения квалификации — в этом руководство колледжей видит большой потенциал для будущего профессии, а студенты — для самореализации и профессионального роста», — отметил начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.
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