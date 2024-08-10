В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших под Курском

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Круглосуточная горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников работает в Подмосковье. В пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что позвонить на горячую линию можно по номеру 122, затем нажать 6 и далее 1. Если звонок не из МО, нужно воспользоваться номером 8(800)550-50-30.
Операторы проконсультируют по вопросам получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, проинформируют о размещении в регионе, окажут помощь в поиске близких и дадут другие важные сведения. Кроме того, можно получить психологическую помощь и контактные номера Курска.
Власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в результате нападения боевиков ВСУ на Курскую область.
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Никита Кротов