В Химках отремонтируют дом детского творчества «Созвездие»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» проведут в городском округе Химки, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить ремонтные работы с постановкой оборудования, необходимого для функционирования объекта», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 168 млн 774 тысячи 620 рублей. Приём заявок завершится 6 марта. Ремонт будет проводиться в рамках реализации региональной программы «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы.
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