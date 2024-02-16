В Химках построят две многоуровневые парковки на 875 машин

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Два многоэтажных паркинга с эксплуатируемой крышей построят на Олимпийской улице в Химках, проект получил одобрение Архитектурной комиссии градостроительного Совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Паркинги рассчитаны на 375 и 500 фиксированных машиномест. Проектом предусмотрена эксплуатируемая крыша на обоих зданиях, поэтому в бесснежный период там моно будет разместить еще 47 и 32 машины соответственно», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В зданиях также откроют трёхместную автомойку, автосервис и магазины непродовольственных товаров.
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