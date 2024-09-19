В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание школы, построенное 59 лет назад, начали ремонтировать в подмосковном посёлке Восход, в настоящее время на объекте проводятся демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие демонтируют внутренние конструкции и элементы входной группы», — уточняется в сообщении.Общая площадь здания составляет более 3.5 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта здесь обновят кровлю, фасад и крыльцо, заменят внутренние инженерные сети, двери и окна, проведут отделочные работы и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, школу оборудуют новой мебелью и техникой.
Завершить все работы и открыть обновлённую школу для учеников планируется к началу следующего учебного года.
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