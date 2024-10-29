В Химках приступили к капитальному ремонту Дворца культуры «Родина»

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина» начался на Ленинском проспекте в подмосковных Химках, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Рабочие подрядной организации приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании Дворца культуры», — говорится в сообщении.
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