В Химках пройдет турнир по самбо к юбилею Александра Невского
В Химках 19 апреля пройдет открытый турнир по самбо памяти заслуженного тренера и чемпиона России Николая Краснова. Соревнования включили в проект «Православие и спорт» и приурочили к 805-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, пишет «Сорок Сороков».
На ковер выйдут дети и подростки разных возрастов — от самых младших, рожденных в 2021 году, до юношей 2009–2010 годов рождения. Ребята из школ и клубов покажут технику, характер и стремление к победе.
«Настоящая сила не в мышцах, а в духе. Он переходит от поколения к поколению: от воинов Святой Руси, от отцов, от наставников», — отмечают в движении.
Организаторы считают, что самбо учит чести, мужеству и уважению к своей стране. Участников поприветствуют олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, боец ММА Алексей Олейник, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков, ветеран СВО Максим Тимаков и депутат Владимир Кавалеров. На церемонию награждения приедут директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев и председатель правления Люберецкой федерации бокса Павел Шмелёв.
Начало назначили на 12:00. Адрес площадки: школа «Флагман», корпус 2, улица Молодежная, 54А.