В Химках пройдет турнир по самбо к юбилею Александра Невского

В Химках 19 апреля пройдет открытый турнир по самбо памяти заслуженного тренера и чемпиона России Николая Краснова. Соревнования включили в проект «‎Православие и спорт» и приурочили к 805-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, пишет «‎Сорок Сороков»‎.





На ковер выйдут дети и подростки разных возрастов — от самых младших, рожденных в 2021 году, до юношей 2009–2010 годов рождения. Ребята из школ и клубов покажут технику, характер и стремление к победе.





«‎Настоящая сила не в мышцах, а в духе. Он переходит от поколения к поколению: от воинов Святой Руси, от отцов, от наставников», — отмечают в движении.