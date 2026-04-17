Для виновника смертельного ДТП с детьми запросили суровый срок
В Екатеринбурге гособвинение запросило 18 лет лишения свободы для виновника смертельной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской гарнизонный военный суд.
Трагедия произошла вечером 27 октября 2025 года в Ревде Свердловской области. Михаил Слободян не справился с управлением автомобилем, выехал на тротуар и сбил троих детей, стоявших на светофоре в ожидании зеленого сигнала.
В результате ДТП две девочки скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, еще одна попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Водителя обвинили по части шестой статьи 264 УК: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Суд огласит приговор сегодня вечером.
