Для виновника смертельного ДТП с детьми запросили суровый срок

На Урале для водителя, сбившего насмерть двоих детей, запросили 18 лет колонии
В Екатеринбурге гособвинение запросило 18 лет лишения свободы для виновника смертельной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской гарнизонный военный суд.



Трагедия произошла вечером 27 октября 2025 года в Ревде Свердловской области. Михаил Слободян не справился с управлением автомобилем, выехал на тротуар и сбил троих детей, стоявших на светофоре в ожидании зеленого сигнала.

В результате ДТП две девочки скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, еще одна попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Водителя обвинили по части шестой статьи 264 УК: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Суд огласит приговор сегодня вечером.

Лидия Пономарева

