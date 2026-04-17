Избивал и использовал шуруповерт: Россиянка упала с девятого этажа после семейной ссоры

17 апреля 2026, 14:38

Челябинец предстанет перед судом за жестокое убийство жены

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве своей супруги.





Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, фигуранту инкриминируют «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Следствие установило, что в апреле 2025 года 42-летний житель Миасса в квартире на проспекте Октября нанес 41-летней жене несколько ударов по голове и телу.



Спустя несколько дней, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он в ходе ссоры в течение нескольких часов избивал женщину ногами, руками и подручными предметами, а также не менее 15 раз толкал её, из-за чего она ударялась о мебель. После этого злоумышленник применил против пострадавшей рабочий шуруповерт.



Завершив истязания, мужчина перенес супругу на балкон и сбросил с девятого этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.



