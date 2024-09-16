В Химках прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле «Папа, мама, я — рыболовная семья». В мероприятии приняли участие 230 любителей активного отдыха. Соревнования проводились на берегу канала имени Москвы в парке «Экоберег», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Чтобы выиграть, нужно было поймать самую крупную рыбу. Победителем стала семья Ивановых с уловом 1,5 кг. Второе место заняла семья Царёвых с результатом 955 г. Третьими стала семья Филипчиковых, их общий улов составил 950 г.
Самыми распространёнными обитателями канала были окунь, судак и лещ.
Отметим, что этот чемпионат проводится ежегодно. Мероприятие получило поддержку неравнодушных спонсоров и администрации города, которые предоставили средства и призы для участников.
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Самыми распространёнными обитателями канала были окунь, судак и лещ.
«Рыбалка для нас не просто хобби, это возможность создать незабываемые воспоминания. Наша цель — популяризация рыбной ловли, не только, как достойного хобби для пап, но и как формы воспитания их ребятишек. Для участия в нём, мы приглашали родителей с детьми, которые любят рыбалку», — рассказал организатор мероприятия, создатель рыболовного клуба «Химкинские акулята» Александр Пилипенко.Участники приехали со своими снастями и отличным настроением, готовые соревноваться и приятно проводить время. Они делились секретами успешной рыбалки и рассказывали забавные истории.
Отметим, что этот чемпионат проводится ежегодно. Мероприятие получило поддержку неравнодушных спонсоров и администрации города, которые предоставили средства и призы для участников.
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Дайана Хусинова