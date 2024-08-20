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«Русский Халк» из Люберец обновил рекорд России в силовом экстриме

20 августа 2024, 16:34
Фото: пресс-служба подмосковного Минспорта

Фото: пресс-служба подмосковного Минспорта

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Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.


«Атлет отбуксировал кабриолет с девушками на 152,1 м за 3 минуты 51 секунду. Рекорд зафиксировали в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Во время буксировки кабриолета Агаджанян надул до разрыва 10 грелок. В номере были совмещены два сложных элемента экстрима: силового – буксировка транспорта весом более 2 тонн, а также сценического – разрушение предметов. Достижение зафиксировала Федерация силового экстрима России», – отметили в министерстве.
В Минспорта добавили, что установление нового рекорда страны проходило в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
Дзюдоистка Мороз из Подмосковья завоевала медаль всероссийских соревнований
20 августа 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из подмосковного Ногинска Анастасия Мороз выиграла бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представительница Подмосковья Анастасия Мороз, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов, поднялась на третью ступень пьедестала. Бронзовую награду она разделила со спортсменкой из Санкт-Петербурга Дианой Гагошидзе-Филькиной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что золотую медаль в этой категории завоевала дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева, а второе место заняла представительница Красноярского края Анастасия Гайдук.

Соревнования по дзюдо среди юниорок до 23 лет проводились в Санкт-Петербурге с 17 по 19 августа, участницами турнира стали более 40 спортсменок из разных регионов России.

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Булыкин заявил о способности «Локомотива» бороться за медали
19 августа 2024, 20:40

Фото: iStock/FotografieLink

Отечественный нападающий Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.
И это несмотря на то, что команда потеряла одного из своих сильнейших игроков Максима Глушенкова.

«По игре и по футболистам «Локомотив» вполне способен биться за медали. В прошлом сезоне так же было. Потеряли своего лидера Глушенкова, но, как мы видим, есть кем заменить. «Локо» сейчас показывает хорошую игру. Очень приятно, что там много российских футболистов выходит. Трансферы не повлияли на боеспособность команды, они готовы биться за высокие места. Хочется наблюдать за этим и болеть за «Локомотив», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.

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#рпл
#футбол
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Туфрин заявил о дефиците кадров в российском судействе
19 августа 2024, 20:20

Фото: iStock/leolintang

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказал мнение о том, что проблемы с судейством в российском футболе произрастают из дефицита кадров.
«Сейчас в судействе — дефицит квалифицированных кадров. Много арбитров требуется на премьер-лигу, на Первую лигу, на ВАР, на АВАР. Плюс инспекторы. Где набрать такое количество? И потом, кто из бывших игроков идет сегодня в судейство? Назовите фамилии. Нет никого», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Он добавил, что несмотря на то, что судьям в футболе хорошо платят, все всё равно идут учится на тренеров.

Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.

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Кондрашов объяснил ничью в матче «Зенит» - «Химки»
19 августа 2024, 20:04

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России Андрей Кондрашов объяснил результат матча «Зенит» - «Химки», который завершился ничьей со счётом 1:1, недооценкой первых соперника.
«Результат «Зенита» в матче с «Химками» — чистая недооценка соперника. Футболисты, ходят, заглядывают в программки, видят, что команда на высоком месте, и расслабляются. Так же примерно с игроками «Зенита» произошло перед игрой с «Химками». У них мастерства больше, даже с учетом потери двух ведущих игроков. Но мысль о том, что противник — не самый сильный, в голове сидит», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кондрашов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.

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#рпл
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Экс-глава «Локомотива» Смородская заявила о хорошей работе Станковича
19 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Pixfly

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
Она отметила, что удивлена такой игре команды, добавив, что главный тренер «красно-белых» Деян Станкович хорошо работает.

«По-хорошему удивлена игре и результатам «Спартака». Тренер собирает и формирует команду, ищет подходы к игре. Станкович хорошо работает. Что касается Угальде, он неплохо играет, но посмотрим, что будет дальше. Возможно, он перестанет забивать, но я скептически отношусь с Угальде», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предполагал, что матч команды с ЦСКА завершится ничьей.

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#матч
#спартак
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Губерниев ожидает хорошую игру в матче «Зенит» - «Спартак»
19 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящий матч «Зенита» и «Спартака» обещает быть хорошим и интересным.
«Интересно, что следующий матч «Зенита» со «Спартаком», который на ходу, потому что нам нужен сильный «Спартак». Это будет проверка сил для обеих команд. Если Вендела и Глушенкова не будет в матче со «Спартаком», это будет шанс для остальных игроков, и Семак должен будет подтвердить, что не зря он собирал этих футболистов. Это будет хорошая игра во всех смыслах», — отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.

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#футбол
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Женский ГК «Звезда» откроет сезон матчем в Рузе с ростовчанками
19 августа 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода 7 сентября сыграет в первом туре нового сезона российской Суперлиги среди женских команд с ГК «Ростов-Дон». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дебютная игра подмосковного коллектива пройдет в Рузе во Дворце водных видов спорта. Игры второго и третьего туров «Звезда» проведёт на выезде. 12 сентября команда встретится в Новороссийске с местной «Черноморкой», а 18 сентября – в Ижевске с ГК «Университет». Всего в чемпионате России по гандболу сезона 2024/2025 участвуют 11 клубов», – уточнили в ведомстве.
Регулярный чемпионат пройдет в два круга, после чего команды с сохранением всех набранных очков поделят на две группы: группу «А» с 1 по 7 место и группу «Б» – с 7 по 11 место. Лучшие две команды из группы «Б» также выйдут в плей-офф. «Звезда» стала одной из таких команд в прошлом сезоне.

В министерстве добавили, что игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области

Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд

В Химках начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
#спорт
#минспорт мо
#гандбол
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области
19 августа 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал победителем международного турнира за Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«За трофей турнира сражались четыре команды из России, Белоруссии и Ирана: «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и «Табас». За подмосковным клубом в итоговой турнирной таблице расположились «Пермские медведи». Замкнули тройку призёров гандболисты из Минска», – говорится в сообщении.
Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов.

Кубок губернатора Московской области проходил с 16 по 18 августа на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В. Максимова.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#гандбол
#минспорт мо
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
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Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд
19 августа 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

20 команд поборются за главный трофей традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», стартовавшего в Подмосковье. Церемония открытия и первые игры состоялась на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. В этом сезоне на турнир приехали команды из новых регионов России и стран СНГ.
«Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву и самому Игорю Акинфееву. Шесть лет назад всё начиналось с небольших локальных соревнований, а сегодня в них участвуют большинство ведущих детских футбольных академий, гости из сильнейших школ Казахстана и Узбекистана. Мы рады приветствовать команды из Крыма, Донецка и Луганска, которые впервые участвуют в соревнованиях. Надеюсь, этих команд станет доброй традицией», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Нашему турниру уже шесть лет. Я счастлив, что с каждым годом нам удаётся придумать что-то новое, привлечь ещё больше детских команд, не только сохранять, но и наращивать уровень конкуренции. В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество команд – 20. Мне самому безумно интересно следить за игрой ребят. Уверен, что интрига будет сохраняться до финальных матчей», – сказал Акинфеев.
Помимо этого, спортсменов ждут такие игровые дисциплины, как кипербол и кипербатл. Кипербол – авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

Финал турнира, церемония награждения и гала-матч с участием легенд профессиональных футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.

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#спорт
#минспорт мо
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#московская область
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