«Русский Халк» из Люберец обновил рекорд России в силовом экстриме

Фото: пресс-служба подмосковного Минспорта
Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Атлет отбуксировал кабриолет с девушками на 152,1 м за 3 минуты 51 секунду. Рекорд зафиксировали в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Во время буксировки кабриолета Агаджанян надул до разрыва 10 грелок. В номере были совмещены два сложных элемента экстрима: силового – буксировка транспорта весом более 2 тонн, а также сценического – разрушение предметов. Достижение зафиксировала Федерация силового экстрима России», – отметили в министерстве.В Минспорта добавили, что установление нового рекорда страны проходило в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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