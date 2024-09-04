В Химках провели квест-тренировку по спасению заблудившегося в лесу человека

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Первый в Подмосковье обучающий квест по поискам заблудившегося человека провели в Юрловском лесу городского округа Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В квесте приняли участие стали волонтёры, учащиеся образовательных учреждений и жители округа. Их задача заключалась в поиске человека: это требовало применения логического мышления, ориентирования на местности, командной работы и взаимодействие с поисковыми службами», — говорится в сообщении.В квесте также была задействована специально обученная поисковая собака: участник квеста посмотрели, в чём заключается её роль в ходе спасательный операции, а также о методах, которые используются при реальных поисках заблудившегося человека.
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