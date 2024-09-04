В деревне Юрлово под Химками построят девятиэтажный паркинг

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 479 машин, построят на территории деревни Юрлово в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Паркинг будет девятиэтажным, его общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В проект входит также комплексное благоустройство территории, прилегающей к паркингу: там проведут озеленение с высадкой деревьев, а также обустроят уличное освещение и установят скамейки.
Начать строительство многоуровневого паркинга планируется в третьем квартале 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье упростили подачу документов на государственную экспертизу строительных проектов.
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