В деревне Юрлово под Химками построят девятиэтажный паркинг

Мероприятие пройдёт 13 сентября на центральной площадке лесного участка в Кучинском участковом лесничестве. Рядом с местом проведения акции будет организована парковка для личного транспорта , от нее до площадки можно будет доехать на бесплатном автобусе.





Для того, чтобы доехать своим ходом, можно воспользоваться электричкой: с Курского вокзала отправляйтесь до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции также будут следовать бесплатные автобусы.





Начало мероприятия в 10:00, сбор — в 9:00. Весь посадочный материал и инвентарь выдадут на месте.





Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде. Возьмите с собой коллег, друзей, родных и не забудьте хорошее настроение, чтобы с улыбкой сажать деревья.

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