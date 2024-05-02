В Химках провели встречу для школьников с лесничими

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Около тысячи учащихся встретились с лесничими в химкинской школе «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятие прошло в рамках акции «День добрых дел».
Стоит отметить, что в конце встречи лесничие подарили детям 2️3 саженца ели, которые будут высажены на территории школ.
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«Сотрудники Дмитровского лесничества провели уроки экологии и пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе «Лидер» в Химках. Лесничие рассказали о своей сложной и интересной работе, связанной с обеспечением безопасности и охраны лесных массивов, сохранением чистоты в лесах Подмосковья. Также школьникам продемонстрировали видеоролики, которые сняли учащиеся школьных лесничеств и напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в конце встречи лесничие подарили детям 2️3 саженца ели, которые будут высажены на территории школ.
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Мира Полтева