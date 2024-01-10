В Химках проверили работу котельной, на которой был перебой

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу квартальной тепловой станции на улице Лавочкина. Об этом сообщил корреспондент.
Квартальная тепловая станция на улице Лавочкина обеспечивает отоплением и горячей водой 51 многоквартирный дом и шесть социальных объектов. 8 января на ней произошел сбой автоматики.
На данный момент в округе дежурят 11 ремонтных бригад ТСК «Мосэнерго» и ещё более 100 слесарей.
Также продолжается мониторинг обращений по вопросам отопления в социальных сетях и на горячей линии.
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«Все новогодние праздники коммунальные службы работали в усиленном режиме — ликвидировали 15 прорывов на теплосети, развоздушили инженерные коммуникации в 33 многоквартирных домах», – поделился Дмитрий Волошин.
Также продолжается мониторинг обращений по вопросам отопления в социальных сетях и на горячей линии.
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Мира Полтева