Волонтёры разносят жителям Климовска обогреватели, продукты и пледы

Фото: Галина Добрынина
Около 250 волонтёров помогают жителям подольского микрорайона Климовск, пострадавшем из-за отсутствия отопления. Помощь оказывают представители разных городов Подмосковья – Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова и Подольска.
Добровольцы развозят обогреватели, одеяла, пледы и продукты всем нуждающимся, сообщила председатель комитета по делам молодёжи администрации городского округа Подольск Ольга Соколова.
Волонтёры Полина Крохотина и Дмитрий Желудков привезли обогреватель 78-летней Валентине Шабалиной. В квартире на Первомайской улице несколько дней не было отопления и света, не работал лифт, и на 10-й этаж приходилось ходить пешком.
16-летний волонтёр Крохотина учится в Климовской гимназии имени Подольских курсантов, живёт в микрорайоне Красная Горка. Девушка мечтает стать следователем.
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«За три дня они объехали более 1100 адресов. Среди волонтёров есть и взрослые люди, и несовершеннолетние, которые могут дежурить только посменно. Всех их объединяет бескорыстное желание помочь людям, попавшим в беду», – отметила Соколова.
«В комнате батареи сначала были тёплые, но теперь снова остыли. Топлю квартиру газом, но это опасно. Теперь волонтёры установили мне обогреватель и научили им пользоваться. Спасибо большое», – поблагодарила женщина.Она беспокоилась, придётся ли отдавать назад обогреватель. Волонтеры её успокоили, сказали, что она может оставить его себе. 1
16-летний волонтёр Крохотина учится в Климовской гимназии имени Подольских курсантов, живёт в микрорайоне Красная Горка. Девушка мечтает стать следователем.
«С 7 января я приезжаю помогать в пункт временного пребывания на базе УСЦ «Юность» для людей, в домах которых нет отопления. Считаю, что в сложной жизненной ситуации нельзя оставаться равнодушным. Например, недавно к нам зашла бабушка и растерялась – забыла, где живёт. Мы её накормили, напоили, вызвали скорую помощь. Выяснили адрес и отвезли домой. Затем проведали её, установили в квартире обогреватель и принесли пледы», – поделилась Полина.Из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 122.
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Лора Луганская