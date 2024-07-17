В выездных администрациях округа Химки приняли участие 1,5 тыс. жителей

Число лесных пожаров на территории Московской области сократилось почти в три раза, а площадь возгораний стала меньше почти в четверо в первой половине лета текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.