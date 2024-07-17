В выездных администрациях округа Химки приняли участие 1,5 тыс. жителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
31 выездную администрацию провели в городском округе Химки с начала года, участие в таких встречах приняли более 1500 местных жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.Он добавил, что с начала текущего года выездные администрации были проведены во всех микрорайонах округа. В ходе таких встреч жители обсуждают с властями различные актуальные вопросы, чаще всего они касаются сфер ЖКХ, транспорта и благоустройства.
Следующая выездная администрация состоится 18 июля в Старых Химках, она будет проходить в школе №30 с 16:00 до 20:00.
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Лев Каштанов