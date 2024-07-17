Футболисты клуба «Химки» провели открытую тренировку для болельщиков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Открытую тренировку устроили для болельщиков игроки футбольного клуба городского округа Химки на стадионе «Родина» в преддверии первого домашнего матча сезона МИР РПЛ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спортсмены провели разминку, выполнили упражнения с мячом, а также упражнения на координацию и тренировочный комплекс для вратарей. Болельщики развернули плакаты и поддерживали футболистов кричалками», — говорится в сообщении.Болельщики также сфотографировались с игроками любимой команды и получили их автографы.
Ближайший матч команды «Химки» в рамках нового сезона МИР РПЛ состоится в воскресенье 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Соперниками химчан станет команда «Динамо» из Махачкалы.
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