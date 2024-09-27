Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки.
Спортсмены из Химок примут участие в Кубке России по баскетболу. Команды «Khimki Power» будут представлять городской округ на турнире, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
Мужская и женская сборные сыграют в формате 3×3. Соревнования пройдут на федеральной территории «Сириус».
В настоящее время команды «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки №5 готовятся к предстоящему турниру на тренировочных сборах в подмосковном спортивном комплексе GoPark. Перед началом Кубка России спортсмены совершенствуют свои игровые и технические навыки.
Следует отметить, что оба коллектива пополнили свои составы новыми игроками. В мужскую и женскую команды вошли баскетболисты в возрасте 18 лет. Таким образом, на предстоящем соревновании «Khimki Power» будут выступать в соответствующей возрастной категории.
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В настоящее время команды «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки №5 готовятся к предстоящему турниру на тренировочных сборах в подмосковном спортивном комплексе GoPark. Перед началом Кубка России спортсмены совершенствуют свои игровые и технические навыки.
«Кубок России среди взрослых — одно из самых сильных соревнований по баскетболу 3х3 в стране. В прошлом году мы зарекомендовали себя, как молодую и настойчивую команду. На юношеском уровне у нас уже есть определённый запас опыта, и там мы выступаем хорошо. У нас самая молодая команда, все игроки младше 23 лет. На взрослом уровне пока что не хватает опыта. Но я уверен, что рано или поздно мы сможем показывать высокий результат на протяжении целой серии турниров», — рассказал главный тренер мужской команды «Khimki Power» Даниил Абрамовский.Мужская сборная выступит на Кубке России 30 сентября, а женская примет участие в соревнованиях 1 октября. Результаты турнира станут известны 2 октября.
Следует отметить, что оба коллектива пополнили свои составы новыми игроками. В мужскую и женскую команды вошли баскетболисты в возрасте 18 лет. Таким образом, на предстоящем соревновании «Khimki Power» будут выступать в соответствующей возрастной категории.
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Дайана Хусинова