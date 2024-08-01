В Одинцовском округе снесли заброшенное нежилое здание

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенную нежилую постройку, находившуюся рядом с домами, снесли в посёлке Старый Городок Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью около 580 квадратных метров долгое время не использовалось и обветшало. Кроме того, в постройке произошёл пожар, значительно ускоривший процессы разрушения. Снести ставшее опасным здания попросили местные жители, соответствующее заявление было подано через портал «Добродел», — говорится в сообщении.Постройку снесли в июне текущего года. Сейчас участок, который занимало здание, полностью очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освобождённую территорию, администрация Одинцовского округа пока не приняла.
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