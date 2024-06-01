В Химках стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В городском округе Химки стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на поле стадиона «Новые Химки». Участие в турнире приняли 28 команд - почти 300 участников. Вместе с юными химчанами соревнуются команды из Луганска и белорусского города-побратима Гродно.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Флагов» является единственным и уникальным проектом в Подмосковье.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
К спортсменам обратилась также депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она поздравила ребят с Днем защиты детей и Днем футбола и пожелала интересных встреч и ярких игр. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение «Кубка Флагов», назвав его прекрасным мероприятием.
Участникам турнира предстоит побороться за главный приз турнира - Кубок флагов. Также определят победителей в номинациях «лучший вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник», «лучший полузащитник».
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Флагов» является единственным и уникальным проектом в Подмосковье.
«Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», — рассказал Волошин.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
К спортсменам обратилась также депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она поздравила ребят с Днем защиты детей и Днем футбола и пожелала интересных встреч и ярких игр. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение «Кубка Флагов», назвав его прекрасным мероприятием.
«Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол — игра, которая объединяет все страны и радует то, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», — сказал Губерниев.Юных спортсменов также поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Участникам турнира предстоит побороться за главный приз турнира - Кубок флагов. Также определят победителей в номинациях «лучший вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник», «лучший полузащитник».
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Анастасия Хохлова