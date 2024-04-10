Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата Суперлиги

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки
Баскетболисты клуба «Химки» стали полуфиналистами чемпионата Суперлиги, одержав третью победу в четвертьфинальной серии. Матч против команды «Купол-Родники» из Ижевска завершился со счётом 64:89 в пользу химчан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Лучшим бомбардиром матча стал Артём Востриков, набравший 16 очков. На счету Ильи Карпенкова – 15 очков, у Фёдора Ключникова – 12.
Соперниками химчан в полуфинале станут баскетболисты «Зенита-2» из Санкт-Петербурга. Первый матч серии пройдёт в Баскетбольном центре «Химки» 18 апреля в 19 часов. Вход для болельщиков будет свободным.
Читайте также:
12 команд приняли участие в спартакиаде педагогов в Волоколамске
Юная подмосковная тяжелоатлетка Врагова установила два рекорда России
В Королёве проведут финал областного шахматного турнира «Белая ладья»
«На площадке была очень приятная атмосфера. Обе игры в Ижевске прошли с сумасшедшей поддержкой. После прошлого матча мы провели хорошую работу над ошибками. Думаю, выиграли больше за счёт защиты, потеряв всего 64 очка. Мы идём дальше в борьбе за медали, спасибо Ижевску за хорошую атмосферу», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Соперниками химчан в полуфинале станут баскетболисты «Зенита-2» из Санкт-Петербурга. Первый матч серии пройдёт в Баскетбольном центре «Химки» 18 апреля в 19 часов. Вход для болельщиков будет свободным.
Читайте также:
12 команд приняли участие в спартакиаде педагогов в Волоколамске
Юная подмосковная тяжелоатлетка Врагова установила два рекорда России
В Королёве проведут финал областного шахматного турнира «Белая ладья»
Лора Луганская