Химчане стали победителями и призёрами соревнований по настольному теннису

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Спортсмены училища олимпийского резерва №3 из Химок завоевали награды трёх всероссийских турниров по настольному теннису. Копилку города они пополнили шестью медалями, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Бронзовую медаль заработала Альфия Юнусова на IX Всероссийской летней Универсиаде в Салавате. Девушка выступила в возрастной группе до 22 лет.
На первенстве Восточноевропейской лиги по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет серебро взяла Анастасия Россихина, бронзу – Дарья Заркина. Спортсменки соревновались в старшей возрастной группе в одиночном разряде.
А воспитанники УОР №3 победили на Всероссийских соревнованиях FD-OPEN среди юношей и девушек до 14 лет. Чемпионами стали Дениз Якын и Алина Савостикова. Личную бронзу завоевал Тимофей Уляшев.
Училище олимпийского резерва №3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и России, а также специалистов по физкультуре и спорту. Воспитанники регулярно становятся победителями и призёрами престижных соревнований.
Читайте также:
Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике
Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу
Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
На первенстве Восточноевропейской лиги по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет серебро взяла Анастасия Россихина, бронзу – Дарья Заркина. Спортсменки соревновались в старшей возрастной группе в одиночном разряде.
А воспитанники УОР №3 победили на Всероссийских соревнованиях FD-OPEN среди юношей и девушек до 14 лет. Чемпионами стали Дениз Якын и Алина Савостикова. Личную бронзу завоевал Тимофей Уляшев.
Училище олимпийского резерва №3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и России, а также специалистов по физкультуре и спорту. Воспитанники регулярно становятся победителями и призёрами престижных соревнований.
Читайте также:
Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике
Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу
Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
Лора Луганская