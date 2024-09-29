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В Новых Химках повысили надёжность электроснабжения котельной

29 сентября 2024, 13:45
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Новых Химках повысили надёжность электроснабжения котельной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Отмечается, что специалисты «Мособлэнерго» провели все необходимые работы для обеспечения надёжности электроснабжения квартальной котельной на Нагорном шоссе.

Работники провели замену силовых трансформаторов и установили оборудование аналогичной мощности.



«Мы осуществляем текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории нашего округа. Также реализуем производственные и инвестиционные программы», – сообщил начальник производственного объединения «Мособлэнерго» в округе, депутат местного Совета депутатов Владимир Суслов.
Ранее сообщалось, что специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей мощность 22 киловатта. Она располагается в районе дома №4 по улице Строителей.

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Губернатор Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником
29 сентября 2024, 14:07

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Глава Подмосковья отметил, что талант, труд и преданность делу работников сферы создают мощь российской промышленности.

«Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед!», — отметил Воробьёв.

По словам губернатора, компания «Криогенмаш» в Балашихе является лучшим в России предприятием по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области СПГ. Уточняется, что в апреле текущего года «Криогенмаш» успешно обеспечила пуск тяжелой ракеты «Ангара – А5» на космодроме «Восточный», а недавно компания отметила 75-летний юбилей.

Воробьёв подчеркнул, что в Московской области есть множество ведущих предприятий, в том числе и крупнейший в стране производитель вагонов метро «Метровагонмаш», корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», «НПО машиностроения». Он также добавил, что для подобных крупных предприятий у региона имеется меры поддержки, среди которых различные субсидии, земельный участок в аренду за 1 рубль, грант Фонда развития промышленности Московской области и льготный заем.

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Суд вступился за жителя Читы из-за испорченного нательного крестика
Верховный суд поддержал жителя Читы, чей нательный крест испортил ювелир
29 сентября 2024, 13:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Российский Верховный суд встал на сторону жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик и цепочку во время ремонта. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно материалам суда, мастер испортил крест и цепочку по причине нарушения технологии пайки и ремонта. Потерпевший читинец потребовал от ювелира возместить ему ущерб и заплатить двойную стоимость креста — 600 тысяч рублей.

Суд Читы удовлетворил его иск частично и постановил выплатить компенсацию всего лишь в 10 тысяч рублей. Неудовлетворенный таким решением пострадавший обратился в Верховный суд, где судья не согласился с решением, так как при рассмотрении дела не использовался Закон о защите прав потребителей.

В конечном итоге суд направил дело на новое рассмотрение.

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В Раменском округе состоялся 53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских
29 сентября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских в Раменском округе собрал около трехсот участников, невзирая на дождливую погоду. Соревнования прошли в территориальном управлении «Чулковское», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортсмены приняли участие в забегах разных дистанций, показывая свою выносливость и стремление к победе. Атлеты продемонстрировали свои лучшие спортивные качества — начиная от самых маленьких участников «Спутник — забега», учеников 1-3 классов Чулковской СОШ 20, заканчивая любителями спорта и профессионалами, которые приняли участие в забеге на 6 км.

Каждый участник смог проявить себя за счёт эстафеты школьных команд, забегов учащихся общеобразовательных и спортивных школ, а также трейла «Тропой Знаменских» на 10 км.

Порядка 300 человек поддержали традицию увековечения памяти двух замечательных людей — Серафима и Георгия Знаменских. После мероприятия все желающие могли отведать горячую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне, для восстановления сил после утомительных забегов.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Так, 53-й кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских стал ярким спортивным событием, которое объединило любителей бега различного уровня под одним небом и вдохновило всех на новые спортивные достижения.

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Раскрыто отношение российских работодателей к кандидатам старше 50 лет
РБК: российские работодатели стали более благосклонны к кандидатам старше 50 лет
29 сентября 2024, 13:27

Фото: iStock/insta_photos

Российские работодатели из-за острого дефицита на рынке труда стали более благосклонно относиться к кандидатам старше 50 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Согласно результатам исследования, 40% работодателей в столице берут пенсионеров на работу на общих условиях, и еще 27% — на отдельные должности. В регионах соискателей старше 50 лет готовы брать на работу 44% работодателей, при этом 30% берут на работу пенсионеров на отдельные позиции.

По данным SuperJob, нынешний российский рынок труда подвержен значительному влиянию демографических процессов. В перечень наиболее популярных профессий для лиц старше 50 лет вошли инженер, учитель, врач и менеджер по продажам.

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#рынок труда
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Уралдронзавод разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш»
29 сентября 2024, 13:13

Фото: iStock/vadimrysev

Уралдронзавод разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш», который способен атаковать цели противника с помощью огнемёта и гранатомёта, минировать территорию, осуществлять транспортировку грузов и разведку. Об этом гендиректор предприятия Владимир Ткачук сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что новейший модульный дрон, в зависимости от поставленной перед ним задачи, способен устанавливать противотанковые и противопехотные мины, а также сбрасывать на цели противника мощный фугас.

Также дрон оснащён реактивным пехотным огнемётом «Шмель» и ручным противотанковым гранатомётом (РПГ-30) «Крюк».

Дрон может доставлять грузы до 20 кг на расстоянии до 25 км.

В настоящее время разработанный Уралдронзаводом дрон проходит испытания на полигоне.

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#завод
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В США умерла символ «культурной революции» Китая
В США в возрасте 77 лет умерла символ «культурной революции» Китая Сун Биньбинь
29 сентября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В США в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь, которую называют символом «культурной революции» Китая. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что она скончалась 16 сентября в Нью-Йорке.
По данным издания, Сун Биньбинь в Штатах запомнили как деятеля науки — в 1989 году она защитила докторскую в Массачусетском технологическом институте.

В 60-е годы прошлого века Сун Биньбинь, дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая, запомнилась как лидер хунвейбинов, которые подчинялись Мао Цзэдуну. Отмечается, что именно она призывала преследователь учителей, которые пытались бороться с революцией.

Ранее сообщалось, что в Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях — в материале «Радио 1».

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#китай
#сша
#культура
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Россияне оценили идею о сокращении срока обучения в школах
Superjob: треть россиян выступили за сокращение срока обучения в школах
29 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Drazen Zigic

Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах. Инициативу положительно оценила треть опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.
Основными доводами респондентов является то, что в годы Советского союза школьники учились 10 лет, после чего становились прекрасными специалистами. Часть опрошенных заявила, что один или два года обучения однозначно являются лишними. А остальные отметили, что в 18 лет уже можно жениться, а дети всё ещё сидят за партами.

При этом, по результатам опроса порядка 60% респондентов негативно отнеслись к идее сокращения продолжительности обучения в школе.

Всего в опросе приняли участия 1,6 тысяч россиян и 500 родителей школьников.

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#школа
#образование
#россия
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#опрос
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Япония отправила в Китай двух гигантских панд
Kyodo: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в Китай чартерным рейсом
29 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Foreverhappy-Mee

Двух гигантских панд из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай из международного аэропорта Нарита. Об этом информирует агентство Kyodo.
Отмечается, что речь идет 19-летних самце Лили и самке Синьсинь. По прилете их доставят в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань. Панды появились на свет в 2005 году.

Отправить панд в КНР было решено из-за ухудшения здоровья животных. Согласно информации агентства, у панд наблюдалось высокое давление.

Напомним, все панды мира принадлежат Китаю. Государства могут брать животных в аренду. Для этого они платят Пекину от 250 тысяч долларов до 1 миллиона долларов за каждую пару особей.

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#здоровье
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В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году
Депутат Бессараб: пенсионеры старше 80 лет получат надбавку в 2025 году
29 сентября 2024, 09:07

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в следующем году получат надбавку к пенсии. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, размер прибавки составит 1,2 тысячи рублей. Парламентарий отметила, что надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии.

Отмечается, что тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. На сегодняшний день в РФ такую надбавку получают около 2,5 миллиона человек, добавила Бессараб. Согласно мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства число получателей может удвоиться.

Напомним, с 1 октября этого года в России также запланировано повышение пенсионных выплат.

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