Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В Новых Химках повысили надёжность электроснабжения котельной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Отмечается, что специалисты «Мособлэнерго» провели все необходимые работы для обеспечения надёжности электроснабжения квартальной котельной на Нагорном шоссе.
Работники провели замену силовых трансформаторов и установили оборудование аналогичной мощности.
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Работники провели замену силовых трансформаторов и установили оборудование аналогичной мощности.
«Мы осуществляем текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории нашего округа. Также реализуем производственные и инвестиционные программы», – сообщил начальник производственного объединения «Мособлэнерго» в округе, депутат местного Совета депутатов Владимир Суслов.Ранее сообщалось, что специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей мощность 22 киловатта. Она располагается в районе дома №4 по улице Строителей.
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Анастасия Чинкова