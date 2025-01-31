В Химках выставили на торги три подряда на ремонт дворов

Более десяти дворовых территорий планируется отремонтировать в городском округе Химки в 2025 году, подряды на проведение работ выставлены на электронные торги, соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.