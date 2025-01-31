В Химках выставили на торги три подряда на ремонт дворов

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Более десяти дворовых территорий планируется отремонтировать в городском округе Химки в 2025 году, подряды на проведение работ выставлены на электронные торги, соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Первый подряд включает в себя выполнение работ в пяти дворах по адресам: улица Дружбы, 10, 12, 14, Парковая улица, 12 (Новые Химки), улица Мичурина, 12, 14, 16, 18 (Старые Химки), Первомайская улица, 26 (Сходня) и у дома №4 в деревне Юрлово», — говорится в сообщении.По второму подряду надо будет отремонтировать дворы на улице Родионова, 9, 9А, 11 (Новые Химки), на Юбилейном проспекте, 72 (Новые Химки), на Парковой улице, 5 и на Молодёжной улице, 30, 30А, 32, 34 (Новые Химки).
Третий подряд охватывает работы в дворах у домов №№7 и 9 по улице Машинцева (Новые Химки), у дома 4 по улице Чкалова (Старые Химки), а также у дома №4 во 2-м Чапаевском переулке и у дома №6 по улице Чапаеа (Сходня).
Начальная цена первого лота составляет более 38 млн рублей, второго — более 48 млн рублей и третьего — свыше 33 млн рублей. Заявки принимаются до 11 февраля.
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Лев Каштанов