В Подмосковье по проекту «Светлый город» обустроят освещение на ещё 374 объектах

Дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов сутки. Он признался, что сам трудится без выходных и отпусков уже 30 лет. Блогер считает, что работа и является лучшим отдыхом, и не понимает людей, жалующихся на усталость.