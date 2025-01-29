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В Подмосковье по проекту «Светлый город» обустроят освещение на ещё 374 объектах

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Обустройство наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» проведут в 2025 году на 374 объектах 49 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.


«С 2017 года в Подмосковье ведётся масштабная работа по созданию наружного освещения на общественных территориях. (…) В рамках проекта «Светлый город» планируем обустроить 374 объекта в 49 городских округах», — цитируются в сообщении слова заместителя председателя подмосковного правительства — министра благоустройства области Михаила Хайкина.
Отмечается также, что в текущем году в Московской области в системе наружного освещения планируется заменить более 35 тысяч светильников на энергосберегающие светодиодные, благодаря чему будет достигнута значительная экономия ресурсов.

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Московские сотрудники Росгвардии помогли водителю неисправного автомобиля
29 января 2025, 14:07

Правоохранители оказали помощь москвичу, у которого сломалась машина на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования на Большой Почтовой улице росгвардейцы увидели автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. Они обратились к водителю, который объяснил, что не может завести свою машину.

После этого сотрудники Росгвардии, получив сведения о неисправности и необходимости ремонта авто, обеспечили буксировку транспортного средства до ближайшего пункта техобслуживания.

Водитель поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны за оказанную помощь и пожелал им хорошей службы.

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В Подольске в 2025 году отремонтируют фасады более 70 многоквартирных домов
29 января 2025, 13:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт фасадов 72 многоквартирных домов проведут в городском округе Подольск в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В ходе капитального ремонта будет реализован комплекс работ, направленных на повышение теплотехнических характеристик дома, сохранение несущих свойств конструкций, а также на придание зданию более привлекательного вида», — отмечается в сообщении.
В областном МинЖКХ напомнили, что всего с начала реализации программы капитального ремонта в регионе обновили 4,7 тыс. фасадов многоквартирных домов.

Следить за ходом капремонта в Московской области могут все желающие через трансляции с онлайн-камер видеонаблюдения. Ссылки на трансляции размещаются на сайте Фонда капитального ремонта региона в разделе «Карты».

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Психолог раскритиковала призыв Лебедева работать по 15 часов без выходных и отпусков
Психолог Сальникова: Лебедев сравнил РФ с США, где у всех проблемы с нервами
29 января 2025, 13:30

Артемий Лебедев (фото: соцсети)

Дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов сутки. Он признался, что сам трудится без выходных и отпусков уже 30 лет. Блогер считает, что работа и является лучшим отдыхом, и не понимает людей, жалующихся на усталость.
По его мнению, в России ленивая культура по сравнению с Америкой, где люди не отказываются от работы, даже при низкой зарплате.

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящий момент наоборот идет обсуждение того, чтобы сократить рабочие дни.

«Если брать Америку, с которой нас сравнивает Лебедев, то там уже считается нормальным, что каждый принимает какие-то фармакологические препараты для нервной системы. Кто-то легально, кто-то нелегально. Но так или иначе, какие-то нейролептики пьет каждый человек для стрессоустойчивости, для внимания, памяти и так далее. И началась эта тенденция в Америке примерно лет 20 назад», — сказала эксперт.

По ее словам, все это связано с тем, что быстро меняющий темп жизни психологически вынести невозможно.

«Надо очень хорошо управлять своим временем, разделять работу и отдых, чтобы оставаться психически здоровым человеком в таких условиях — метеорологических, политических, финансовых, внутренних», — заявила психолог.

Она добавила, что насчет трудоспособности существует большой заблуждение: с увеличением количества часов не увеличивается совершенно КПД сотрудников.

«Неважно, сколько ты времени тратишь на работе, если это не продуктивно. КПД — это коэффициент полезного действия при труде — это то, когда мы можем достичь наилучшего результата с наименьшими усилиями. Это и есть показатель хорошего сотрудника. А то, что мы сотрудникам увеличиваем 8-часовой рабочий день до 15-часового, это не значит, что у нас улучшатся результаты», — объяснила Сальникова.

Психолог подчеркнула, что есть доказанные исследования о великих писателях, которые работали по четыре часа в день, но тем не менее построили большой фундамент культурного наследия России.

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Фаевская открыла первое в 2025 году заседание Молодёжного совета при омбудсмене
29 января 2025, 13:02

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская лично открыла первое в наступившем году заседание Молодежного совета при подмосковном уполномоченном по правам человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ирина Фаевская пожелала ребятам плодотворной работы и напомнила, каких успехов они достигли в минувшем году.

«Вы самостоятельно проводили интересные мероприятия, помогали с проведением цикла лекций по цифровому правосудию, запустили конкурс «Молодой правозащитник Московской области», который вызвал большой интерес среди молодежи. И я надеюсь, что в этом году его популярность ещё возрастёт», — сказала омбудсмен Подмосковья.
Она также особо отметила организованную Молодёжным советом акцию #СлогПобеды, которая получила признание на федеральном уровне.

В ходе заседания в Молодёжный совет приняли новых членов и обсудили задачи на 2025 год.

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В Сергиево-Посадском округе снесли нежилую кирпичную заброшку
29 января 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное нежилое одноэтажное кирпичное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Заречный Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание находилось в непосредственной близости от жилой застройки. Оно долго не использовал и со временем основные элементы его строительных конструкций почти полностью разрушились. В результате постройку включили в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли силами администрации округа», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимало здание, полностью освобождён от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, власти муниципалитета пока не приняли.

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Подмосковному водителю запретили продавать квартиру из-за долга по штрафу
29 января 2025, 12:27

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жителя Подмосковья лишили возможности продать квартиру из-за долга по штрафу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Мужчина сел за руль нетрезвым, тем самым подвергнув опасности жизнь других участников дорожного движения. В отношении нарушителя составили административный протокол.
«Суд признал его виновным, лишил прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако водитель не погасил задолженность вовремя. Тогда судебный пристав не только арестовал его банковские счета, но и ограничил выезд за границу. Поскольку мужчина продолжил игнорировать судебное решение, ему запретили регистрационные действий в отношении собственной квартиры», – рассказали в ГУРБ.
В результате должник погасил задолженность, оплатив также 2,1 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда. Как отметили в управлении, этот случай доказывает эффективность мер принудительного исполнения в борьбе с нарушителями закона.

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В Подмосковье запустили детский телефон доверия по короткому номеру 124
29 января 2025, 12:23

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Детский телефон доверия, по которому юные жители Московской области и их родители могут оперативно получить бесплатную консультацию психолога, стал доступен по короткому номеру 124, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Важно, чтобы каждый ребёнок, подросток и родитель знали эти три цифры. С психологом службы всегда можно обсудить любые проблемы и переживания. Специалист внимательно выслушает и окажет психологическую поддержку», — сказала психолог, заведующая службы «Детский телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.
Отмечается, что прежний номер службы — 8-800-2000-122 — продолжит функционировать, на него по-прежнему можно позвонить со стационарного или мобильного телефона, но теперь к нему прибавился и номер 124, доступный и бесплатный для абонентов всех мобильных сетей.

Детский телефон доверия работает круглосуточно семь дней в неделю.

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В Подмосковье для строительного контроля используют ультразвуковые томографы
29 января 2025, 12:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье активно внедряют современные технологии для повышения эффективности строительного контроля, чтобы обеспечить надёжность и безопасность зданий. Проводить диагностику конструкций на новом уровне позволяет ультразвуковой томограф, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Точность диагностики – основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надёжности исследований на определённых этапах работ», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ультразвуковой томограф – высокотехнологичный прибор, особенно востребованный на новых территориях, где нужно оперативно оценить состояние объектов и выявить потенциальные риски. Задачи, решаемые этим прибором, – контроль бетонных и железобетонных конструкций для оценки их целостности, поиск инородных включений, пустот, расслоений и трещин и многое другое.

Применение ультразвукового томографа позволяет не только повысить точность обследования здания, но и избежать возможных аварийных ситуаций в будущем.


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Что такое эскалация: понятие, механизмы, виды и последствия
29 января 2025, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с понятием «эскалация». Этот термин, который изначально использовался в военной и политической сферах, теперь применяется в самых разных контекстах и стал универсальным способом описания процессов, связанных с ростом интенсивности или серьёзности чего-либо.
В материале «Радио 1» разбираемся в истории слова и его значении.

Что такое эскалация


Фото: iStock/Massonstock

В журнале «За рубежом», который выходил с 30 апреля по 6 мая 1965 года, впервые в русском языке было использовано слово «эскалация». Термин происходит от английского слова escalation , которое означает «расширение, увеличение». Этот термин используется в военной области, но также встречается в информационных технологиях, управлении, международных отношениях и даже в межличностных взаимодействиях.

Что такое эскалация войны


Фото: iStock/RomoloTavani

На сайте Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что «эскалация в соответствии с концепцией, разработанной в Соединённых Штатах Америки, представляет собой процесс развязывания и расширения военного конфликта через обострение военно-политической напряжённости. Этот процесс постепенно приводит к кризису и войне, которая затем расширяется, вплоть до всеобщей ядерной».

Иными словами, эскалация войны — это процесс увеличения интенсивности или масштабов военных действий в конфликте. Эскалация войны часто приводит к более сложным последствиям, включая гуманитарные катастрофы, экономические проблемы и долгосрочные политические нестабильности. Понимание механизмов эскалации помогает международному сообществу разрабатывать стратегии для предотвращения конфликтов и их разрешения.

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Что такое эскалация конфликта


Эскалация конфликта — это этап, когда стороны конфликта становятся всё более враждебными и напряжёнными. Развитие ситуации, обострение противоборства, со временем усиливающееся и приводящее к более активным действиям противников, которые наносят друг другу всё более сильный ущерб.

Откуда взялся термин «эскалация»


Фото: iStock/Crisfotolux

В основе слова лежит латинское слово scala, которое во множественном числе звучит как scalae и означает «лестница». Этот термин происходит от глагола scandere, который переводится как «подниматься, достигать, размеренно читать». Оба слова восходят к праиндоевропейскому корню *skand-, который означает «прыгать, скакать».

Впервые идея эскалации была представлена американским учёным Генрихом Каном в его книге «Об эскалации», опубликованной в 1965 году. В этой работе Кан разделил эскалацию на два типа: вертикальную, которая предполагает увеличение численности военных и вооружений в зоне конфликта, и горизонтальную, которая подразумевает расширение географических границ конфликта.

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Виды эскалации


Фото: iStock/Nastco

  • Военная эскалация: Увеличение военных действий, включая наращивание войск, применение более мощного оружия или начало открытых боевых действий.
  • Политическая эскалация: Ужесточение политической риторики, введение санкций, разрыв дипломатических отношений или изменение политических позиций.
  • Экономическая эскалация: Увеличение экономического давления на противника, включая санкции, блокаду или другие меры, направленные на ослабление экономики.
  • Социальная эскалация: Увеличение социальной напряженности внутри общества, включая протесты, беспорядки или рост радикальных настроений.
  • Информационная эскалация: Распространение дезинформации, пропаганды и манипуляций в СМИ для усиления конфликта и создания негативного образа противника.
  • Технологическая эскалация: Внедрение новых технологий и вооружений, которые могут изменить баланс сил и привести к более серьезным последствиям.
  • Региональная эскалация: Расширение конфликта за пределы первоначального региона, вовлечение соседних стран или международных сил.
  • Эскалация конфликтов на уровне групп: Увеличение насилия между различными социальными, этническими или религиозными группами внутри страны.
  • Эскалация взаимоотношений. В межличностных отношениях непонимание, обиды или искажённое восприятие окружающих могут стать причиной нарастания напряжённости и возникновения конфликтов.
  • Эскалация проектов и задач. В бизнес-среде эскалация может возникнуть, когда проекты или задачи выходят за рамки изначально установленных сроков, бюджета или объёма работ.

Какие могут быть причины эскалации


Эскалация конфликтов может происходить по множеству причин, и они могут варьироваться в зависимости от контекста. Наиболее распространенными причинами является непонимание и недоверие, конфликты интересов, экономические факторы, коммуникационные ошибки.

Каждый конфликт уникален, и причины его эскалации могут быть сложными и многослойными, часто сочетая несколько факторов одновременно.

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