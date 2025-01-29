В Подмосковье по проекту «Светлый город» обустроят освещение на ещё 374 объектах

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Обустройство наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» проведут в 2025 году на 374 объектах 49 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«С 2017 года в Подмосковье ведётся масштабная работа по созданию наружного освещения на общественных территориях. (…) В рамках проекта «Светлый город» планируем обустроить 374 объекта в 49 городских округах», — цитируются в сообщении слова заместителя председателя подмосковного правительства — министра благоустройства области Михаила Хайкина.Отмечается также, что в текущем году в Московской области в системе наружного освещения планируется заменить более 35 тысяч светильников на энергосберегающие светодиодные, благодаря чему будет достигнута значительная экономия ресурсов.
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Лев Каштанов