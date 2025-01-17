В Московской области в 2025 году планируют благоустроить около 150 объектов

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Подмосковье в новом году рассчитывают благоустроить 147 объектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Ежегодно на территории региона мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаём пространства для прогулок и отдыха – от больших парков до уютных скверов у дома. В этом году планируем провести работы по благоустройству 147 объектов. Среди них 17 парков, 12 лесопарков, 13 набережных, 16 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов. Также на территории Московской области появятся 20 больших и 58 маленьких скверов, семь зон отдыха в парках и четыре новые стелы воинской доблести», – поделился планами на 2025 год зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Так, в Одинцове благоустроят лесопарковую зону «Новая Трёхгорка». В Дубне преобразят бульвар Центральной улицы протяженностью 1,1 км. В городском округе Протвино откроют парк «Сказка». Там установят современную детскую площадку с игровым комплексом «Змей Горыныч». А в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа благоустроят центральную площадь. Объект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических помещениях.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
«За шесть лет мы благоустроили в Московской области 273 общественные территории. Мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается число посетителей наших общественных пространств. Регион продолжает входить в тройку лидеров по качеству городской среды» – рассказал Хайкин.Работы по благоустройству общественных территорий проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В лесопарках благоустройство пройдёт по программе «Парки в лесу».
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Лора Луганская