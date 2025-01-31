В Котельниках проведут благоустройство территории у пруда в микрорайоне Силикат

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
Благоустройство общественной территории планируется провести у пруда в микрорайоне Силикат городского округа Котельники, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение публиковано опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, озеленить и благоустроить территорию, обеспечить электроснабжение и настроить наружное освещение и архитектурно художественную подсветку и пр. Завершить все работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 30 миллионов 355 тысяч 734 рублей 85 копеек, заявки принимаются до 10 февраля.
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Лев Каштанов