В Химках вакцинировались от гриппа более 60 тысяч жителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше 60 тысяч жителей городского округа Химки получили прививку от гриппа с начала сентября, из более 17 тысяч — дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Химках мы предлагаем две вакцины «Совигрипп», щащищающий от трёх штаммов гриппа и «Ультрикс квадри», который защищает от четырёх штаммов. Эту вакцину можно колоть и детям в возрасте от шести месяцев. Обе вакцины отечественного производства», — рассказал эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян.Он добавил, что иммунитет появляется спустя две недели после прививки, а пик заболеваемости, как правило, приходится на начало зимы.
Сделать прививку от гриппа жители Химок могут в поликлинике или во временном пункте вакцинации, который открылся на территории торгового центра «МЕГА».
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