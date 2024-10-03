В Химках завершается капремонт дома №3 на Московской улице

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Капитальный ремонт дома №3 по Московской улице в Химках вступил в завершающую стадию, кровля и инженерные системы уже обновлены, сейчас рабочие ремонтируют фасад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фасаде используются штукатурные смеси по специальной сетке. После этого приступим к декоративному этапу. Это покраска стен в цвета, которые были выбраны заранее. Кроме того, будут на сто процентов восстановлены балконы, свесы и водосточная система», — рассказал начальник участка Павел Хадысов.Он добавил, что при благоприятной погоде работы могут быть завершены в конце октября.
В администрации Химок отметили, что в текущем году в округе должны капитально отремонтировать 134 многоквартирных дома, работы по 55 объектам уже выполнены.
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