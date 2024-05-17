В рамках турнира «Золотая шайба» в Химках сыграют легендарные хоккеисты

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гала-матч звёзд отечественного хоккея состоится в рамках суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На лёд центра «Новогорск» в Химки выйдут легендарные отечественные хоккеисты разных времён. Это президент КХЛ Алексей Морозов, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, олимпийский чемпион и призёр, чемпион России, главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Якушев, сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Александр и другие», – уточняется в сообщении.В турнире участвуют более 270 юных хоккеистов 2007-2014 годов рождения. За главный трофей борются 16 команд. В суперфинале выступают по четыре команды в четырёх возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Московскую область представляет команда СШОР «Богородский».
Гала-матч с участием легендарных спортсменов состоится 18 мая и начнётся в 16:30.
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