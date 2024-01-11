В Химках завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградкой улице

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В кротчайшие сроки тепло вернётся в дома жителей Химок, которые остались без отопления из-за ЧП. Специалистами были завершены работы по восстановлению на поврежденном магистральном трубопроводе.
"Из-за аварии отопление и горячее водоснабжение ограничено в 60 многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.
«Бригада ТСК «Мосэнерго» отремонтировала поврежденный участок магистрали на Ленинградской улице. Работы завершены. На заполнение системы потребуется до часа. Слесари управляющих компаний проведут развоздушивание инженерных систем в каждом доме. До 18:00 тепло должно прийти во все квартиры», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Стоит отметить, что в ходе аварии без отопления остались порядка 60 многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.
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