В химкинском округе дорожники устранили 14 тысяч ям

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
14 тысяч ям устранили в Химках с начала года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Ежедневно специалисты дорожного хозяйства устраняют порядка 150-200 ям.
Также в параллель в городском округе ведут капитальный ремонт семи дорог. Всего в этом году в порядок приведут почти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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«Список адресов для ямочного ремонта составлен при учете пожеланий жителей и на основании данных мониторинга профильных служб. К масштабному ямочному ремонту в Химках приступили еще в апреле. Выявляем дефекты с помощью системного мониторинга территорий. Далее — оцифровываем каждую яму», – подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Также в параллель в городском округе ведут капитальный ремонт семи дорог. Всего в этом году в порядок приведут почти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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Мира Полтева