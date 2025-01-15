В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» построили второй жилой дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Второй дом ввели в эксплуатацию в ЖК «Квартал Ивакино» в городском округе Химки, в здании размещается 193 квартиры общей жилой площадью 9,7 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый дом представляет из себя две башни, объединённые одноэтажным ритейлом. Квартиры в доме разного формата: от «однушек» до четырёхкомнатных. В некоторых квартирах есть гардеробная, постирочная и гостевой санузел. На подземном этаже расположено 70 кладовок для нужд жильцов, а на первом этаже находятся коммерческие помещения — под магазины, аптеки и пр., а также офис продаж», — говорится в сообщении.Во дворе дома установлены детская игровая площадка и площадка для воркаута, обустроена зона отдыха, а с наступлением тёплого времени года здесь проведут озеленение.
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Лев Каштанов