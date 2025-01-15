Второй корпус ЖК «Союзный» в Одинцово введен в эксплуатацию

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Второй корпус жилого комплекса «Союзный», расположенного в Одинцово, официально введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение девелоперская компания «Вектор» получила от Министерства жилищной политики Московской области.
В новом здании смогут заселиться 471 семья.
Площадь квартир в корпусе варьируется от 28 до 124 квадратных метров. На первых этажах предусмотрены помещения для коммерческой деятельности.
ЖК «Союзный» занимает территорию площадью 5,63 гектара и находится в восьмом микрорайоне города Одинцово.
Здесь запланированы зоны отдыха, сквер, современные детские площадки, спортивные объекты, а также три открытые автостоянки и крытые отапливаемые паркинги.
Кроме того, в рамках проекта планируется строительство детского сада, многоуровневой парковки и поликлиники, которая будет рассчитана на 60 посещений в смену.
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Площадь квартир в корпусе варьируется от 28 до 124 квадратных метров. На первых этажах предусмотрены помещения для коммерческой деятельности.
ЖК «Союзный» занимает территорию площадью 5,63 гектара и находится в восьмом микрорайоне города Одинцово.
Здесь запланированы зоны отдыха, сквер, современные детские площадки, спортивные объекты, а также три открытые автостоянки и крытые отапливаемые паркинги.
Кроме того, в рамках проекта планируется строительство детского сада, многоуровневой парковки и поликлиники, которая будет рассчитана на 60 посещений в смену.
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Дайана Хусинова