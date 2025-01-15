В химкинском ЖК «Пятницкие Луга» поставили на кадастр детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад на 350 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Пятницкие Луга» в городском округе Химки, получил кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет 4,4 тыс. квадратных метров. Там обустроено 14 групповых помещений, в каждом из которых есть своя спальня, игровая и раздевалка. В здании также расположены физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты психолога и логопеда, а также медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлено 14 игровых площадок — своя для каждой группы и две спортплощадки. Кроме того, проложены тропинки для прогулок на свежем воздухе.
Детский сад построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов