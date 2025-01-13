В химкинском ЖК «Пятницкие Луга» ввели в эксплуатацию детсад на 350 мест

Трёхэтажному детскому саду на 350 мест, построенному в жилом комплексе «Пятницкие Луга» на территории городского округа Химки, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания детского сада составляет 4,4 тыс. квадратных метров. Здесь расположено 14 помещений для групп со своими со спальнями, игровыми, раздевалками и санузлами. В здании есть также кружковая, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установили 14 игровых площадок, две площадки для занятия спортом, а также провели озеленение и проложили тропинку для прогулок.
Новый детский сад является первым из четырёх, которые предусмотрены на территории ЖК «Пятницкие Луга». Кроме того, там построят две школы и поликлинику.
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