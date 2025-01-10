В Пушкине построят котельную для физкультурно-спортивного комплекса

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью более 2 МВт построят в городе Пушкино для нужд местного физкультурно-спортивного комплекса, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» блочно-модульную котельную мощностью 2,039 МВт по адресу: ул. 50 лет Комсомола, дом №26, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной», — говорится в сообщении.Строительство планируется завершить в текущем году.
Начальная цена лота составляет 51 миллион 974 тысячи 449 рублей 8 копеек, заявки принимаются до 22 января.
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Лев Каштанов