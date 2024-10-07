В химкинском ЖК «Пятницкие луга» ввели в эксплуатацию семиэтажный паркинг

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Семиэтажный паркинг на 300 машин ввели в эксплуатацию на территории жилого комплекса «Пятницкие луга» в городском округе Химки, здание расположено рядом с жилыми корпусами первой очереди застройки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
На прилегающей территории обустроили проезды и пешеходные дорожки, установили уличное освещение, разбили газоны и посадили кустарник. Кроме того, рядом с паркингом оборудована плоскостная автостоянка, предназначенная для машин маломобильных автомобилистов.«Постройка представляет собой отдельно стоящую автомобильную парковку открытого типа, её общая площадь составляет свыше 8,6 тысяч квадратных метров. Здание оснащено как лестницами, так и лифтами, а на въездах и выездах из паркинга установлены шлагбаумы», — говорится в сообщении.
Читайте также:
Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
В Мытищах ликвидируют два незаконных хостела
В ОЭЗ «Дубна» объявили о начале строительства завода косметики
Лев Каштанов