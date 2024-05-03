В ХМАО возмутились состоянием могилы мальчика, на лечение которого собрали 20 млн рублей

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В Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры возмутились состоянием могилы 17-летнего Антона Кульша, на лечение которого собрали более двадцати миллионов рублей. Об этом информирует издание NEFT.
В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть облезлый крест на могиле подростка и разбросанные искусственные цветы. Рядом похоронена бабушка Антона, ее могила находится в нормальном состоянии.
Соседка семьи Кульш, которая записала этот видеоролик, утверждает, что мать ребенка растратила деньги, которые были собраны на его лечение. При этом волонтеры, увидев фотографии и ролик, сообщили, что собирали на благоустройство захоронения отдельную сумму.
Отмечается, что у подростка было злокачественное заболевание крови и костного мозга. Медики не смогли спасти мальчика, в 2020 году его похоронили. По информации источника, незадолго до этого родные Антона переехали в поселок Опытный под Минском, где купили коттедж, предположительная стоимость которого составляет тринадцать миллионов рублей.
Мать подростка заявила, что перечислила собранные средства на лечение другим детям, а жилье в Белоруссии купила на деньги от продажи дома своего отца. Она также отрицает, что на благоустройство могилы собиралась отдельная сумма.
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Соседка семьи Кульш, которая записала этот видеоролик, утверждает, что мать ребенка растратила деньги, которые были собраны на его лечение. При этом волонтеры, увидев фотографии и ролик, сообщили, что собирали на благоустройство захоронения отдельную сумму.
Отмечается, что у подростка было злокачественное заболевание крови и костного мозга. Медики не смогли спасти мальчика, в 2020 году его похоронили. По информации источника, незадолго до этого родные Антона переехали в поселок Опытный под Минском, где купили коттедж, предположительная стоимость которого составляет тринадцать миллионов рублей.
Мать подростка заявила, что перечислила собранные средства на лечение другим детям, а жилье в Белоруссии купила на деньги от продажи дома своего отца. Она также отрицает, что на благоустройство могилы собиралась отдельная сумма.
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Екатерина Коршунова