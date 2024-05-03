Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео

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ФСБ показала видео с украинским агентом, который прибыл из Литвы и планировал теракты в РФ. Он был ликвидирован российскими спецслужбами при задержании. Видео публикует Telegram-канал РИА Новости.
Кадры демонстрируют мужчину, который приобретает в магазине компоненты. После чего показывается его автомобиль после ликвидации.
В багажнике силовики обнаружили взрывчатку и оружие. В процессе оперативных мероприятий также был изъят мобильный телефон и банковская карта.
Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области.
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В багажнике силовики обнаружили взрывчатку и оружие. В процессе оперативных мероприятий также был изъят мобильный телефон и банковская карта.
Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области.
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Екатерина Коршунова