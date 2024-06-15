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В ходе рейда по оптовым рынкам Петербурга полиция задержала почти 50 мигрантов

15 июня 2024, 14:08
Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

Петербургские правоохранители увезли в отдел полиции почти полсотни человек после проведения миграционного рейда на крупных оптовых рынках города. Были проверены торговые площадки на Софийской улице, проспекте Непокорённых и в Петро-Славянке.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, всего проверке документов подверглись 350 иностранных работников. 49 мигрантов доставили в территориальные органы полиции за нарушения миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан. Шестеро из них привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.



Как уточнили в региональном ГУ МВД, рейды проводились в местах скопления соотечественников двух мигрантов, которых на этой неделе задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. Как считают следователи, двое уроженцев одного из сопредельных государств, угрожая мужчине ножом, посадили его в автомобиль, избили и отобрали личные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#санкт-петербург
Жители Гаваны снова собрались понаблюдать за российскими кораблями
15 июня 2024, 12:47

Фото:istockphoto/Christos Christoforou

Жители Гаваны снова собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться кораблями России из отряда Северного флота. Как сообщает РИА Новости, суда находятся на Кубе в рамках официального визита. На борт пускают посетителей. По словам жителя Гаваны Габриэля Сонейры, он и его дети никогда не видели подводной лодки, поэтому не могли не приехать, чтобы увидеть морское зрелище.
«В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом», – сказал мужчина, запечатлев суда вместе со своими детьми.

Ударная группа кораблей Северного флота в рамках дальнего плавания зашла в гаванский порт. Она состоит из АПЛ «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин», а также спасательного буксира «Николай Чикер». Российской делегацией командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Окончание визита запланировано на 17 июня.

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#новости
#россия
#куба
#корабль
#вмф
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Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
15 июня 2024, 11:18

Фото: istock / Valeriya

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование российских активов из-за санкций США против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщается в письме Euroclear к своим клиентам.
«До дальнейших указаний все процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - отмечается в письме, текст которого приводит РБК.
Сейчас банк анализирует влияние американских санкций на процесс разблокирования.

Активы российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstream с весны 2022 года. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов.

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#банк
#лицензии
#евросоюз
#активы
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Россияне назвали возраст первого обучения вождению
KP.RU: 15% россиян начали учиться вождению еще во время средней школы
15 июня 2024, 06:00

Фото: iStock/undefined undefined

Россияне ответили, в каком возрасте они впервые научились водить автомобиль. Опрос проводился издательством KP.RU.
В результате 15 процентов респондентов ответили, что в первый раз они сели за руль в старших классах школы, родственники учили их водить машину за городом, в малонаселенной местности.

Еще 14 процентов респондентов заявили, что начали учиться вождению в старших классах. Поскольку тогда было еще рано получать водительские права, они также постигали азы вождения в поле и на пустых дорогах.

В то же время 44 процента россиян научились водить машину уже во взрослом возрасте, соблюдая все правила.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал автомобилистам, как сэкономить на запчастях и расходных материалах.

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#водители
#водительские права
#школа
#автомобиль
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Подмосковные педагоги посетили первое занятие по управлению беспилотниками
14 июня 2024, 22:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Первое практическое занятие по использованию беспилотных авиационных систем в образовании прошло для подмосковных педагогов и руководителей центров «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Курс помог освоить передовые технологии в применении беспилотников. Первый поток обучающихся представлял городские округа Богородский, Чехов, Орехово-Зуевский, Электросталь, Павлово-Посадский, Балашиха, Шатура и Талдомский. Участники занятий изучили симуляторы полётов, обновление прошивки автопилота квадрокоптеров, настройку параметров для пилотирования через смартфоны и пульты управления», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, все эти навыки позволят педагогам отбирать и готовить команды учеников 5-9 классов для участия в региональных соревнованиях «Юные пилоты».

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#московская область
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545-летие Иосифо-Волоцкого монастыря отметили божественной литургией
14 июня 2024, 21:45

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамском городском округе отметил 545-летие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Как свидетельствуют монастырские летописи, 14 июня 1479 года чудесным образом было обретено место для возведения монашеской обители.
«В честь праздника в Успенском соборе монастыря состоялась божественная литургия. Её возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря Москвы митрополит Каширский Феогност. Он прочитал поздравление от Патриарха Кирилла по случаю 545-летия со дня основания монастыря и 35-летия возобновления в нём иноческой жизни», – говорится в сообщении.
Монастырский хор исполнил богослужебные песнопения. По окончании литургии присутствующие прочитали молитву перед мощами святого Иосифа Волоцкого.

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#московская область
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Блогера Данилу Поперечного* признали иноагентом в России
Минюст России признал блогера Данилу Поперечного* иноагентом
14 июня 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Иноагентом в России признан блогер Данила Поперечный*. Об этом сообщается на сайте Минюста. Уточняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке иностранного агента, а также создавал материал иноагента для неограниченной аудитории.
«Выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Об эмиграции Поперечного в Штаты стало известно в январе прошлого года. В июне он продал недвижимость в Питере за 35 миллионов рублей.

По словам комика, он уже жил в Польше и на Украине, поэтому у него «вообще нет проблем» с эмиграцией.

​*Признан иноагентом в РФ.

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#блогер
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В Дубне собрались более 20 делегаций российских наукоградов
14 июня 2024, 21:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отпраздновали День наукоградов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На площадке особой экономической зоны «Дубна» развернули выставку достижений ключевых предприятий города.
Свою продукцию представили Объединённый институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», Центр космической связи «Дубна», НПО «Криптен» и другие – всего более 20 предприятий, 12 из которых являются резиденами ОЭЗ «Дубна».

Вторая часть мероприятия прошла в Доме международных совещаний ОИЯИ и была посвящена развитию наукоградов. В научной конференции «Наукограды России: задачи современного этапа развития» участвовали представители власти, руководители наукоградов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений Москвы и области. Модератором выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников.

На рабочей встрече обсудили важные для наукоградов вопросы: развитие кадрового потенциала, центров дополнительного образования, программ наставничества по формуле «школа – вуз – предприятия», создание технопарков, обеспечение работников наукоградов комфортным жильём и другие проблемы.

В мероприятии приняли участие более 20 делегаций наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.

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#оэз «дубна»
#наука
#наукоград
#подмосковье
#московская область
#учёный
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Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО мэру Краснодара
14 июня 2024, 20:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.
Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками программы «Время героев».

После выступления Путин спросил у одного из участников, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Госдумы.

Осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и отправился на фронт добровольцем. Первышов вернулся с СВО осенью 2023 года.

Первышов был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.

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#владимир путин
#подмосковье
#краснодарский край
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По заявкам жителей Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах
14 июня 2024, 20:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года отремонтировали по заявкам жителей почтовые ящиков примерно в 400 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
«Со временем почтовые ящики выходят из строя: ломаются дверцы, замки требуют замены, краска стирается. Инспекторы с начала текущего года проконтролировали отработку около 400 задач по ремонту ящиков для корреспонденции в подъездах региона. Обслуживает почтовые ящики управляющая компания дома», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что если требуется ремонт или замена почтовых ящиков, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

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#мкд
#дома
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