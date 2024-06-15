В ходе рейда по оптовым рынкам Петербурга полиция задержала почти 50 мигрантов

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Петербургские правоохранители увезли в отдел полиции почти полсотни человек после проведения миграционного рейда на крупных оптовых рынках города. Были проверены торговые площадки на Софийской улице, проспекте Непокорённых и в Петро-Славянке.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, всего проверке документов подверглись 350 иностранных работников. 49 мигрантов доставили в территориальные органы полиции за нарушения миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания.
Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан. Шестеро из них привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, рейды проводились в местах скопления соотечественников двух мигрантов, которых на этой неделе задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. Как считают следователи, двое уроженцев одного из сопредельных государств, угрожая мужчине ножом, посадили его в автомобиль, избили и отобрали личные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан. Шестеро из них привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, рейды проводились в местах скопления соотечественников двух мигрантов, которых на этой неделе задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. Как считают следователи, двое уроженцев одного из сопредельных государств, угрожая мужчине ножом, посадили его в автомобиль, избили и отобрали личные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов