В ходе рейда по оптовым рынкам Петербурга полиция задержала почти 50 мигрантов

Жители Гаваны снова собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться кораблями России из отряда Северного флота. Как сообщает РИА Новости, суда находятся на Кубе в рамках официального визита. На борт пускают посетителей. По словам жителя Гаваны Габриэля Сонейры, он и его дети никогда не видели подводной лодки, поэтому не могли не приехать, чтобы увидеть морское зрелище.