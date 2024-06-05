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Число преступлений мигрантов увеличилось в России в 2024 году

СК: Число изнасилований, совершенных мигрантами, выросло на 40 %
05 июня 2024, 09:16
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере заявил, что в России увеличилось на 40% число изнасилований, совершенных мигрантами. Об этом сообщили на сайте следкома.
За четыре месяца этого года мигранты совершили 14 070 преступлений. На 40 процентов выросло количество изнасилований, а на 13 процентов — тяжких деяний. Отмечается, что больше чем в три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории РФ. Несовершеннолетние мигранты совершили преступлений на 70 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками. Он поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений.



Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников спецоперации. В СК отреагировали на сообщения, что в Москве таксист негативно высказывался в отношении граждан РФ и высадил из автомобиля пассажиров-участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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#бастрыкин
Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: Юрист рассказал, что делать
Юрист Соловьев: мошенники подделывают паспорта с помощью данных с Госуслуг
05 июня 2024, 05:41

Фото: istock / Dmitry Andreev

Злоумышленники подделывают паспорта граждан с помощью украденных из Госуслуг личных сведений. Фальшивка такая же, как в оригинале, помимо фотографии и подписи настоящего владельца.
Как избежать проблем, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Прайм».

С похищенным документом, удостоверяющим личность, могут сделать все, что вздумается — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала. Юрист предупредил, что в случае взлома аккаунта на портале Госуслугах необходимо действовать оперативно.

«Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН», — дал совет эксперт.
Также он привал срочно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ был украден и может быть использован в преступных махинациях, подытожил юрист.

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#документы
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Женщину несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки
05 июня 2024, 04:02

Фото: istock / gorodenkoff

Пользовательница форума Reddit рассказал, как её неоднократно обвиняли в изменах из-за одной привычки.
Женщина пояснила, что в абьюзивных отношениях с контролирующим бойфрендом часто задерживалась на работе, чтобы побыть в одиночестве. Неудачный роман распался, а привычка осталась, из-за чего все новые партнеры обвиняют ее в изменах.

«Но сейчас я даже не в отношениях и продолжаю делать это. Не хочу останавливаться, я действительно интроверт, мне нужно больше времени наедине с собой, чем большинству. Проще притвориться, что я на работе, чем признаться, что не хочу тусоваться», — призналась автор поста.
В комментариях женщину в основном поддержали.

Многие признались, что поступают также во избежание нежелательного общения. Один из комментаторов назвал это «секретной суперсилой», позволяющей обходить социальные требования без чувства вины.

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#отношения
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Россиянин Олег Кононенко первым в мире провел тысячу суток в космосе
«Роскосмос»: Кононенко установил рекорд, проведя в космосе 1000 суток
05 июня 2024, 03:26

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский космонавт Олег Кононенко установил исторический рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе тысячу суток.
«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — сказано в сообщении корпорации «Роскосмос» в Телеграм-канале.
С сентября 2023 года Кононенко находится в пятом космическом полете. Ожидается, что по завершению годовой экспедиции, которое намечено на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Кононенко достигнет 1110 суток.

Предыдущий мировой рекорд в более чем 878 суток был установлен космонавтом Геннадием Падалкой из России, Кононенко побил его 4 февраля.

Ранее посольство РФ высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рекорд
#мкс
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#роскосмос
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ЕГЭ 2024: Как быстро узнать результат
Как и где посмотреть результаты ЕГЭ 2024, как их оспорить и пересдать экзамен
05 июня 2024, 02:15

Фото: РИА Новости / Варвара Гертье

Наступил сезон экзаменов ЕГЭ-2024. Школьники и их родители по всей стране ожидают первых результатов, которые появятся со дня на день В материале «Радио 1» расскажем, когда будут известны результаты ЕГЭ, где их можно посмотреть, что делать, если не согласен с выставленным баллом, как подать апелляцию и пересдать экзамен.

Когда будут результаты ЕГЭ 2024

Обработка бланков с ответами на экзаменационные вопросы длится от 4 до 14 дней. Больше всего времени на подведение результатов требуют русский язык и математика, так как каждый выпуск обязан их сдать.

Согласно письму Рособрнадзора, результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее:
  • 6 июня (четверг) — география, химия, литература;
  • 14 июня (пятница) — базовая математика, русский язык;
  • 17 июня (понедельник) — профильная математика;
  • 20 июня (четверг) — обществознание, физика;
  • 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика;
  • 26 июня (среда) — иностранные языки, биология, история.
Позже будут известны результаты по экзаменам в резервные и дополнительные дни.
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с ЕГЭ
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с ЕГЭ

Где узнать свои баллы по ЕГЭ 2024

Портал Госуслуг

Узнать количество набранных баллов можно будет на портале Госуслуг.

Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Необходимо войти в личный кабинет в раздел «Документы», выбрать пункт «Образование», затем – «Результаты ЕГЭ». Итоги экзамена отобразятся по стобалльной системе.

Официальный портал ЕГЭ

Также итоги экзамена можно найти на официальном портале ЕГЭ. На странице необходимо ввести ФИО, регион, паспортные данные или код регистрации из 12 символов участника экзамена. На портале хранятся результаты только выпускников этого года.

На сайте можно найти скан-копии бланков ответов и набранный первичный балл за каждое задание.

На сайте опубликованы данные по регионам, во всех случаях эти сведенья передают местные департаменты образования. Но, к примеру, выпускники Москвы здесь не увидят свои баллы, им свой результат можно посмотреть на сайте мэра столицы.

Сайты региональных центров обработки информации

Многие регионы обладают своими сайтами с итогами ЕГЭ. Подмосковные выпускники могут узнать свои результаты на сайте РЦОИ Московской области.

Чтобы войти, необходимо указать ФИО и номер паспорта. На сайте можно посмотреть баллы ЕГЭ, подать апелляцию и ознакомиться с расписанием резервных и дополнительных дней.

Как и куда подать апелляцию по итогам ЕГЭ

Если вы не согласны с результатами ЕГЭ, можно подать апелляцию. На это отводится 2 рабочих дня после появления результатов экзамена. Для этого нужно явиться в образовательное учреждение, в котором сдавался экзамен и получить бланки для оформления апелляции.

В бланке детально описываете, с чем именно вы не согласны — нужно указать задание или фрагмент работы. Один экземпляр бланка остаётся у директора школы, лицея или гимназии, а другой — у вас. Отметим, на бланке должны быть дата и подпись ответственного лица, которое приняло заявление.

Апелляции рассматривают в течение 4-х рабочих дней после дня поступления. Комиссия анализирует каждый случай индивидуально и оценивает, действительно ли были нарушения при проверке. В случае появления спорных вопросов, привлекается специалист по предмету, который ранее не проверят эту работу.

Обращаем внимание, что при пересмотре баллы могут быть не только увеличены, но и уменьшены, например, из-за некорректного считывания ответа компьютером.

Перед принятием решения по подаче апелляции стоит посоветоваться с репетитором или преподавателем.
ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников
ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников

Как пересдать ЕГЭ в 2024 году

В феврале 2024-го в рамках Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил разрешить пересдавать один предмет по ЕГЭ в 2024 году. Инициативу поддерживали в Рособрнадзоре.

Если выпускник решает пересдать ЕГЭ в 2024 году, ему необходимо соблюсти процедуру пересдачи:
  • подать заявление в комиссию своего региона до конца приёмной кампании;
  • выбрать один предмет;
  • отказаться от первых результатов,
  • явиться в резервный день в образовательное учреждение и пересдать экзамен.
Стоит отметить, что нельзя будет выбрать лучший результат из двух попыток. Пересдача — это новая работа и новый результат.

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В России могут разрешить заселение в отели по водительским удостоверениям
Минэкономразвития предложил разрешить заселение в отели по водительским правам
05 июня 2024, 00:35

Фото: istock / SergeiGorin

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством рассказал об инициативе позволить заселяться в российские отели по водительскому удостоверению. Об этом пишет ТАСС.
«Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — заявил Решетников.
По данным Решетникова, в РФ развивается внутренний автомобильный туризм. Отметим, в 2024 году внутренний пассажиропоток может составить 90 млн туристических поездок, показав рост в 8% по сравнению с 2023 годом.

Ранее водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#водители
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«Процесс обращения в проститутки»: Эксперт объяснил, как кончают секс-работницы
Секс-куклы с запахом: Эксперт по семье Ткаченко раскрыл, кто заменит эскортниц
05 июня 2024, 00:30

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сегодня в Москве пресекли деятельность очередной веб-кам студии. За последние годы секс-индустрия почти полностью исчезла с улиц, переехав в онлайн, отели, бары, массажные салоны. Эта тема остаётся крайне животрепещущей.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в будущем профессии, связанные с эскортом и проституцией, не понадобятся, потому что появятся секс-куклы с искусственным интеллектом.

«Скоро появятся секс-куклы, которые не сильно будут отличаться от живого человека. Будут отличаться тем, что с живым человеком есть какие-то проблемы, а с сексуальными куклами, у которых будет свой запах, свой интеллект — проблем не будет. Следующее поколение будет совсем не про эскортниц, там они не нужны будут, там будут вот такие секс-куклы», — сказал эксперт.

Также собеседник отметил, что секс-индустрия, а именно сексуальные технологии, в целом являются вызовом для института семьи, потому что люди перестают строить коммуникацию.

«Этот уже есть в Японии, где среди нового поколения есть большой процент тех, которые не заинтересованы в принципе в отношениях. Представьте: у вас на работе какая-нибудь умная колонка в виде женщины, которая начинает в любой момент ублажать. Человек будет получать сексуальное удовлетворение, а, соответственно, столкнувшись с живой женщиной, он будет уходить, потому что коммуницировать не умеет», — поделился специалист.

Эксперт уверен, что у людей, связавших хотя бы однажды свою жизнь с секс-индустрией, не получится создать гармоничную и здоровую семью.

«Проституция в любом виде порицается всегда и везде, даже в прошлом тысячелетии, потому что все видели отрицательное влияние на семью. Конечно, это разрушает семью. Сам процесс обращения в проститутки, если ты думаешь о семье, невозможен», — рассказал эксперт.

Чтобы решить проблему сексуальной распущенности в России, по словам эксперта, нужно воспитывать человека с самого рождения.

«Нужно начинать воспитывать детей еще до рождения. Встретили своего будущего супруга: на каких основаниях вы познакомились, какие ценности для вас общие. Директор Института урологии в Москве, опираясь на исследования, говорил, что если до брака не было сексуальным партнеров или один, то вероятность развода низкая, если два сексуальных контакта, то резко увеличивается количество разводов, и чем больше половых связей, тем меньше шанс создать вообще что-то нормальное», — заключил эксперт.

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Захарова попросила телеведущих «Дождя»* пометить ненавистные к РФ платные записи
05 июня 2024, 00:14

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Телеграм-канале попросила ведущих телеканала «Дождь»* помечать их платные публикации для формирования у людей понимания, где они ненавидят Россию «от чистого сердца», а где за деньги.
До этого в Телеграм-канале «Дождя»* появился пост с указанием фамилий, ссылок на блоги и сумм в евро. Пост спустя короткий промежуток времени удалили.

«Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги», — написала дипломат.
Ранее Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в РФ иноагентом
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#сво
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Председателям СНТ Котельников разъяснили новые правила вывоза отходов
04 июня 2024, 22:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В администрации Котельников прошло совещание с председателями СНТ на тему новых алгоритмов вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью совещания стало предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках города. С 1 мая в Подмосковье мусор из СНТ вывозят по графику, а не по запросу, как раньше. Ежемесячный платёж с участка в среднем составляет 125 рублей в месяц или порядка 1,5 тыс. в год. При этом жители могут сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз», – говорится в сообщении.
Сейчас региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым СНТ. В них указаны новый график вывоза мусора, согласованный с жителями, а также тариф, по которому он будет осуществляться.

В Котельниках проводят встречи с председателями садовых товариществ и обсуждают важность перехода на новый норматив. Им объясняют, как будет работать регоператор, отвечают на возникающие вопросы.

В администрации напомнили, что штраф с физлиц за отсутствие договора на вывоз отходов составляет до 3 тыс. рублей, с юридических лиц – до 25 тыс., за несанкционированный сброс отходов с физических лиц – до 70 тыс. рублей, до 200 тыс. – с юридических лиц.

При этом отношения СНТ с так называемыми «серыми возчиками» приравнивается к отсутствию договора на вывоз ТКО.

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В возрасте ста лет умер участник десанта в Нормандии
В возрасте ста лет умер Уильям Кэмерон, участвовавший в высадке в Нормандии
04 июня 2024, 21:56

Фото: iStock/Boris Ipatov

Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет за день до его запланированной поездки в Нормандию, где он принимал участие в десанте на пляжи 6 июня 1944 года.
«Уильям Кэмерон должен был быть частью нашей делегации, направляющейся во Францию на 80-летие высадки в Нормандии. Мы будем чтить его службу и его историю», — заявила канадский министр ветеранов Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети X.
По информации агентства Франс Пресс, канадская делегация уже прибыла во Францию во вторник, где к ним 6 июня присоединится премьер-министр Джастин Трюдо. В воскресенье они вернутся обратно в Канаду.

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