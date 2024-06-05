Число преступлений мигрантов увеличилось в России в 2024 году

Фото: сайт СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере заявил, что в России увеличилось на 40% число изнасилований, совершенных мигрантами. Об этом сообщили на сайте следкома.
За четыре месяца этого года мигранты совершили 14 070 преступлений. На 40 процентов выросло количество изнасилований, а на 13 процентов — тяжких деяний. Отмечается, что больше чем в три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории РФ. Несовершеннолетние мигранты совершили преступлений на 70 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.
Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками. Он поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений.
Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников спецоперации. В СК отреагировали на сообщения, что в Москве таксист негативно высказывался в отношении граждан РФ и высадил из автомобиля пассажиров-участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками. Он поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений.
Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников спецоперации. В СК отреагировали на сообщения, что в Москве таксист негативно высказывался в отношении граждан РФ и высадил из автомобиля пассажиров-участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова