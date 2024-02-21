В Хотькове снесли аварийный двухэтажный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоквартирный двухэтажный жилой дом 1954 года постройки снесли на Горбуновской улице в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь деревянного жилого дома составляла более 400 квадратных метров. Здание находилось в крайне плохом состоянии. Собственников девяти жилых помещений переселили оттуда в 2022 году, а в феврале текущего года постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок полностью освобождён и от постройки, и от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.
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