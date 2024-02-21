В Хотькове снесли аварийный двухэтажный жилой дом

Около полутора тысяч личных вещей забыли пассажиры в электричках ЦППК в 2023 году, чаще всего с собой забывали забрать ручную кладь, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

«Чаще всего в вагонах оставляли рюкзаки, сумки, пакеты, коробки, чемоданы, барсетки и портфели. Но иногда встречались и необычные находки. В числе таких: пластиковое ведро с маринованными куриными крылышками, свёрнутый матрас, банка с земляникой, магнитола, чехол для электрогитары и кейс со строительными инструментами», — отмечается в сообщении.

Больше всего вещей потеряли пассажиры электричек Савёловского, Белорусского и Курского направлений. А самым «урожайным» на потери месяцем стал май, когда в поездах забыли 170 разных вещей.Удобство активации билетов по NFC оценили 3,5 млн пассажиров ЦППКЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажировВ 2024 году практику в ЦППК смогут пройти порядка 700 студентов