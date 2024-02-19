В Ликино-Дулёве снесли ветхий жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры был построен в 1929 году, его площадь составляла более 180 квадратных метров. Строение признали аварийным и подлежащим сносу. После этого жильцов переселили в новые квартиры, а дом снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора. Дальнейшее назначение освободившейся площадки пока не определено.
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