В Хотькове снесли аварийный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Ветхий многоквартирный дом снесли на улице Горбунковская Фабрика в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажный жилой дом на четыре квартиры был построен в 1966 году. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии. 29 человек, проживавших там, расселили. Через некоторое время после этого в доме произошёл пожар. В итоге аварийное здание решили демонтировать», — говорится в сообщении.Дом снесли в январе текущего года. В настоящий момент весь строительный мусор убран, участок полностью свободен. Решение о том, как он будет использоваться, ещё не принято.
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