Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника

Фото: Фотобанк Московской области
Вербное воскресенье — это православный праздник, который иначе называют «Вход Господень в Иерусалим». Его отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе.
О происхождении праздника и его традициях расскажет редакция «Радио 1».
Как мы говорили ранее, празднование Вербного воскресенья связывают с днём, когда Иисус верхом на осле въехал в ворота Иерусалима. Господь вошёл в храм, откуда изгнал торговцев, а затем исцели слепых и раненых. Впервые упоминание о празднике в IV веке встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского. С конца VII — начала VIII веков в богослужебных книгах римского обряда появляется заглавие «Die dominica in palmas» (Воскресный день пальм). Предполагается, что впервые Вербное воскресенье отпраздновали в Иерусалиме.
Празднование Вербного воскресенья также сравнивают с еврейскими традициями. цари и победили битв въезжали в город верхом на осле или лошади, а народ приветствовал их, бросая под ноги прибывшим ветви пальм.
Также считается, что именно в Вербное воскресенье Господь воскресил Лазаря, заставив уверовать многих сомневавшихся.
В православной культуре Вербное воскресенье входит в 12 важнейших церковных праздников. В этот день принято брать с собой в храм распустившуюся веточку вербы, а затем хранить её на протяжение года, до следующего праздника. Освещённую веточку обычно ставят в вазу или украшают ей иконостас.
В отличии от других церковных торжеств, Вербное воскресенье не празднуют застольем. Сразу после наступает Страстная седмица. Это последняя и самая строгая неделя поста. Верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.
Вербное воскресенье относится к переходящим церковным праздникам. Оно приходится на шестую неделю Великого поста и предшествует началу Страстной недели — одного из самых важных для верующих периодов в церковном календаре. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, а сразу после него, 5 мая, православные христиане отметят последний праздник, приходящийся на Великий пост — Пасху.
В Вербное воскресенье церковь не рекомендует верующим сквернословить, ругаться и ссориться, убираться, заниматься любым тяжёлым физическим трудом, а также отказывать в просьбах. В Вербное воскресенье также не принято устраивать шумных вечеринок и пышных застолий, поскольку праздник связан, в том числе, со смертью Иисуса.
В субботу перед праздником в храмах проходит всенощное бдение, где можно освятить веточку вербы. В само же Вербное воскресенье верующим положено посетить божественную литургию в храме, после чего можно собраться за семейным столом.
В этот день рекомендуется пообщаться с близкими, почитать книгу или заняться любым другим спокойным делом.
На праздничный стол традиционно ставили брагу, гречневые блины и рыбные пироги. Поскольку Вербное воскресенье приходится на Великий пост, ставить на стол блюда из мяса и молока строго запрещено. В этот день церковь разрешает добавить в рацион рыбу, морепродукты, икру и красное вино.
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История Вербного воскресенья
Как мы говорили ранее, празднование Вербного воскресенья связывают с днём, когда Иисус верхом на осле въехал в ворота Иерусалима. Господь вошёл в храм, откуда изгнал торговцев, а затем исцели слепых и раненых. Впервые упоминание о празднике в IV веке встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского. С конца VII — начала VIII веков в богослужебных книгах римского обряда появляется заглавие «Die dominica in palmas» (Воскресный день пальм). Предполагается, что впервые Вербное воскресенье отпраздновали в Иерусалиме.
Празднование Вербного воскресенья также сравнивают с еврейскими традициями. цари и победили битв въезжали в город верхом на осле или лошади, а народ приветствовал их, бросая под ноги прибывшим ветви пальм.
Также считается, что именно в Вербное воскресенье Господь воскресил Лазаря, заставив уверовать многих сомневавшихся.
Традиции Вербного воскресенья
В православной культуре Вербное воскресенье входит в 12 важнейших церковных праздников. В этот день принято брать с собой в храм распустившуюся веточку вербы, а затем хранить её на протяжение года, до следующего праздника. Освещённую веточку обычно ставят в вазу или украшают ей иконостас.
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В отличии от других церковных торжеств, Вербное воскресенье не празднуют застольем. Сразу после наступает Страстная седмица. Это последняя и самая строгая неделя поста. Верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.
Празднование Вербного воскресенья в 2024 году
Вербное воскресенье относится к переходящим церковным праздникам. Оно приходится на шестую неделю Великого поста и предшествует началу Страстной недели — одного из самых важных для верующих периодов в церковном календаре. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, а сразу после него, 5 мая, православные христиане отметят последний праздник, приходящийся на Великий пост — Пасху.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье церковь не рекомендует верующим сквернословить, ругаться и ссориться, убираться, заниматься любым тяжёлым физическим трудом, а также отказывать в просьбах. В Вербное воскресенье также не принято устраивать шумных вечеринок и пышных застолий, поскольку праздник связан, в том числе, со смертью Иисуса.
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Что можно делать в Вербное Воскресенье
В субботу перед праздником в храмах проходит всенощное бдение, где можно освятить веточку вербы. В само же Вербное воскресенье верующим положено посетить божественную литургию в храме, после чего можно собраться за семейным столом.
В этот день рекомендуется пообщаться с близкими, почитать книгу или заняться любым другим спокойным делом.
На праздничный стол традиционно ставили брагу, гречневые блины и рыбные пироги. Поскольку Вербное воскресенье приходится на Великий пост, ставить на стол блюда из мяса и молока строго запрещено. В этот день церковь разрешает добавить в рацион рыбу, морепродукты, икру и красное вино.
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Евгения Парфентьева