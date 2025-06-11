В храме при ОМОН «Авангард» прошла встреча с иконой Божией Матери «Троеручица»

11 июня 2025, 17:51

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Встреча с иконой Божией Матери «Троеручица» прошла в московском храме при ОМОН «Авангард». Об этом сообщили в столичном главке Росгвардии в среду, 11 июня.





Ведомство предоставило кадры мероприятия. Начальник главка, генерал-майор Петр Зоров назвал принесение иконы в храм знаковым событием.



