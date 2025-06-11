В храме при ОМОН «Авангард» прошла встреча с иконой Божией Матери «Троеручица»
Встреча с иконой Божией Матери «Троеручица» прошла в московском храме при ОМОН «Авангард». Об этом сообщили в столичном главке Росгвардии в среду, 11 июня.
Ведомство предоставило кадры мероприятия. Начальник главка, генерал-майор Петр Зоров назвал принесение иконы в храм знаковым событием.
«Уверен, что молитва перед этим образом укрепит дух наших сотрудников, особенно тех, кто выполняет служебные задачи повышенной сложности, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Вера в Бога и защита Отечества всегда шли рука об руку, и мы будем продолжать эту славную традицию», — сказал офицер.По словам настоятеля храма отца Владимира, соприкосновение с «Троеручицей» дает прихожанам благодатную поддержку. Икона является одной из самых известных в православии. Ее история восходит к преподобному Иоанну Дамаскину, который, лишившись руки, получил перед ней чудесное исцеление. Святыня пробудет в храме до конца дня. Оригинал находится в монастыре Хиландар в Сербии.